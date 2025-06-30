İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı oturumları için geri sayım sürüyor. Peki, Auzef bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?





AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF’in resmi uygulamalarında, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılıyor. Bu durumda, 19–20 Temmuz tarihli sınav için giriş belgesinin, 14–15 Temmuz 2025 civarında yayında olması bekleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler. Sınava katılacak adayların, sınav giriş belgelerinin yanı sıra fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir.