İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte “AUZEF 2026 bütünleme sınavı ne zaman?” sorusu yanıt buldu. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AUZEF telafi sınavı tarihi

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAV TAKVİMİ 2026

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre, 2026 yılı Güz dönemi telafi (bütünleme) sınavlarının oturum bilgileri şu şekildedir:

1. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Sabah)

2. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Öğle)

3. Oturum: 1 Şubat 2026 Pazar (Sabah)

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NEREDE YAPILACAK?

AUZEF telafi sınavları, daha önce olduğu gibi 81 il merkezinde yüz yüze olarak uygulanacak. Sınav merkezleri ve salon bilgileri, sınav tarihine yakın bir zamanda AUZEF sistemi üzerinden ilan edilecek.