AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi
AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) ardından gözler bütünleme sınavlarına çevrildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi
AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı, sonuçlar ise 6 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ise 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde, AUZEF Bahar Dönemi final sınavları da 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
Etiketler: #AUZEF
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