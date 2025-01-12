AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi

AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) ardından gözler bütünleme sınavlarına çevrildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:12

AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı, sonuçlar ise 6 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ise 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde, AUZEF Bahar Dönemi final sınavları da 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.


Etiketler: #AUZEF
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