İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav takvimine göre, 2025 güz dönemi final sınavları 27-28 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00’ye kadar yine aynı adres üzerinden yapılabilecek. Belirtilen yöntem dışında gerçekleştirilen itirazlar ise değerlendirmeye alınmayacak.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.