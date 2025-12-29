İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları, sınavdan yaklaşık iki hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk iki haftası içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.