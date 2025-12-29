Cumhuriyet Gazetesi Logo
AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

29.12.2025 11:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav takvimine göre, 2025 güz dönemi final sınavları 27-28 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

Image

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları, sınavdan yaklaşık iki hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk iki haftası içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

İlgili Konular: #İstanbul üniversitesi AUZEF #Final sınavı #AUZEF