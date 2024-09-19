Yayınlanma: 19.09.2024 - 14:32

Güncelleme: 19.09.2024 - 14:32

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 akademik takvimi açıklandı. Yeni eğitim yılına hazırlanan öğrenciler, güz dönemi için kayıt yenileme tarihlerine odaklanmış durumda. Peki, AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AUZEF kayıt yenileme süreci 2 Eylül 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Kayıt yenileme takvimini kaçırmak istemeyen AUZEF öğrencileri, takvimi inceliyor.

Üniversite'den yapılan açıklamada; "Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 02.09.2024- 29.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 02.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlem- leri 20.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçek- leştirilecektir." denildi.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024

Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024

Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024