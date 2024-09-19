AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 akademik takvimi açıklandı. Yeni eğitim yılına hazırlanan öğrenciler, güz dönemi için kayıt yenileme tarihlerine odaklanmış durumda. Peki, AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?
AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AUZEF kayıt yenileme süreci 2 Eylül 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Kayıt yenileme takvimini kaçırmak istemeyen AUZEF öğrencileri, takvimi inceliyor.
Üniversite'den yapılan açıklamada; "Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 02.09.2024- 29.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 02.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlem- leri 20.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçek- leştirilecektir." denildi.
KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ
Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
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