Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:09

Güncelleme: 19.09.2024 - 11:09

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalardaki tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden faiz kararları, yatırımcıların yön sinyali almasına yardımcı olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz takvimiyle birlikte, eylül ayı faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı, 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.