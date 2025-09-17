İstanbul Üniversitesi AUZEF, mezuniyete üç ders sınavı için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, AUZEF mezuniyet için üç ders ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyet için üç ders sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, ayrıntılar...

AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyet için üç ders ek sınavı 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı (ek) giriş belgelerini AKSİS üzerinden alabilecek.