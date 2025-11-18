İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AUZEF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavlarının ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, sonuçlar sınavların tamamlanmasının yaklaşık iki hafta sonrasında erişime açılmıştı. Bu doğrultuda, AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.