İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav takvimine göre, 2025 güz dönemi ara sınavları 8-9 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AUZEF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, sonuçlar sınavların tamamlanmasının yaklaşık iki hafta sonrasında erişime açılmıştı. Bu doğrultuda, AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.