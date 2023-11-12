Yayınlanma: 12.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 12.11.2023 - 10:21

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları, 11-12 Kasım tarihlerinde 3 oturumla yapıldı. Oturumlara katılım gösteren adaylar, sınavların ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? AUZEF sınavı cevapları ne zaman yayınlanacak? AUZEF sınavı kaç soru, kaç dakika?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı. Geçmiş senelerde sınav sonuçlarının en geç 15 gün içinde açıklandığı biliniyor.

AUZEF SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.

AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Not ortalamasına yüzde 70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 03-04 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.