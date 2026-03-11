AUZEF öğrencileri, 2025-2026 yılı Bahar Dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2025-2026 AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar..
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi vize (ara sınav) sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara Sınav (Vize) : 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final) : 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi) : 11 - 12 Temmuz 2026