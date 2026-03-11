AUZEF öğrencileri, 2025-2026 yılı Bahar Dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2025-2026 AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar..

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi vize (ara sınav) sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize) : 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final) : 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi) : 11 - 12 Temmuz 2026