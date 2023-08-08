AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları başladı mı? Sınavsız 2. üniversite başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? AUZEF ücretleri ne kadar?

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:19

AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından lisans ve ön lisans mezunu kişilerin katılabileceği sınavsız üniversite için 2023-2024 dönemi kayıtları başlıyor. Peki, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Sınavsız 2. üniversite başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? AUZEF ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerine ilişkin resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamayla kayıt tarihlerini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları 7 Ağustos'ta Başlıyor.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Başvurularınızı https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde gerçekleştirebilirsiniz."

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 86 TL katkı payı alınmaktadır.

YABANCI UYRUKLU öğrencilerden Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine, ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ek katkı payı alınmaktadır.

AUZEF'in sınavsız 2. üniversite başvuru kılavuzunda lisans ve ön lisans programları ve yarıyıllık materyal/öğrenim ücretleri şöyle belirtilmiştir:

LİSANS BÖLÜMLERİ

Coğrafya: 1.400?

Çocuk Gelişimi: 1.600?

Egzersiz ve Spor Bilimleri: 1.400?

Felsefe: 1.400?

İktisat: 1.400?

İnsan Kaynakları Yönetimi: 1.400?

İş Sağlığı ve Güvenliği: 1.400?

İşletme: 1.400?

Rekreasyon: 1.400?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: 1.400?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: 1.400?

Sosyoloji: 1.400?

Tarih: 1.400?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: 1.400?

Yönetim Bilimleri Sistemleri: 1.600?

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı: 1.600?

Çocuk Gelişimi: 1.600?

e-Ticaret ve Pazarlama: 1.600?

Grafik Tasarımı: 1.600?

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği: 1.400?

İlahiyat: 1.600?

İş ve Sağlığı ve Güvenliği: 1.400?

Kültürel Miras ve Turizm: 1.000?

Laborant ve Veteriner Sağlık: 1.400?

Marka İletişimi: 1.400?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği: 1.400?

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: 1.400?

Sosyal Hizmetler: 1.600?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: 1.400?

Yaşlı Bakımı: 1000 ?

Web Tasarımı ve Kodlama: 1.600?

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE NASIL KAYIT OLUNUR?

Hesap aktifleştirme işleminden sonra http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Ana sayfasındaki “ İkinci Üniversite Başvuru” butonunu tıklayınız. “Profil” alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.

Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS otomasyon sistemi(aksis.istanbul.edu.tr) üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numarası ve ödeme miktarınızı başvuruda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile “aksis.istanbul.edu.tr” adresine giriş yaparak “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”- “Harç Bilgileri” kısmından görebilirsiniz. Başvurunuza onay verilmeden önce AKSİS otomasyon sistemine giriş yapamazsınız.)

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilirler.