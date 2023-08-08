ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama... YKS tercihleri için son gün!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:07

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için bugün sona eriyor.

Adaylar tercihlerini yarın saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN HATIRLATMA!

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.

Ersoy, sosyal medya hesabından, şu paylaşımda bulundu:

"Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim."