Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:11

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:11

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (Vize) sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşti. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.