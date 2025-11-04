AUZEF öğrencileri, 2025 yılı vize (ara) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF ara sınav tarihleri
AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ
AUZEF Ara Sınav (Vize) oturumları 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
08-09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025
Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025
Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026