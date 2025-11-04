AUZEF öğrencileri, 2025 yılı vize (ara) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF ara sınav tarihleri

AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ

AUZEF Ara Sınav (Vize) oturumları 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

08-09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025

Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026