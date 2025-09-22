İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni kayıt muafiyet sürecine ilişkin ayrıntılar başvuru yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, AUZEF yeni kayıt muafiyet kılavuzu yayımlandı mı? AUZEF yeni kayıt muafiyet başvuruları nasıl yapılır?

AUZEF YENİ KAYIT MUAFİYET KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), yeni kayıt muafiyet sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Muafiyet başvuruları 22 Eylül 2025 saat 11:00’de başlayacak ve 5 Ekim 2025 saat 16:00’da sona erecek.

AUZEF YENİ KAYIT MUAFİYET BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Muafiyet başvuruları, 22 Eylül 2025 saat 11:00’den 5 Ekim 2025 saat 16:00’ya kadar http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılabilecek.