Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:52

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:52

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Yıl Sonu (Bitirme) sınavları sonrasında telafi sınavı oturumlarını duyurduğu takvimle öğrencilere iletti. Peki, Auzef yıl sonu telafi sınavları ne zaman yapılacak? Auzef bütünleme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

AUZEF YIL SONU TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları), 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başarısız (FF) ve koşullu başarılı (DD, DC) derslerden kalan öğrenciler, bu sınavlara katılabilmektedirler ve ek bir başvuru yapmaları gerekmemektedir.

AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.