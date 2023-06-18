Yayınlanma: 18.06.2023 - 16:09

Güncelleme: 18.06.2023 - 16:09

AYT sınavına giren adaylar sınavın tamamlanmasının ardından sınavda çıkan soruların yanıtlarını internette araştırmaya başladı. Adaylar, AYT'?de çıkan Fırtına ve Kar sorusunun yanıtını arıyor. Peki, AYT Edebiyat soruları: Fırtına ve Kar kimin eseridir? Fırtına ve Kar şiirinin şairi kimdir? İşte, Fırtına ve Kar sorusunun yanıtı...

FIRTINA VE KAR KİMİN ESERİDİR?

Fırtına ve Kar şiirinin yazar Orhon Seyfi Orhan'dur.

FIRTINA ŞİİRİ

Kudurmuşsan denizden intikam al !

Ufuklardan zalâm al !

Ağaçlar yık, bulutlar çak çak et !

Bütün dünyayı istersen helak et !

Fakat, yalnız

Benim sessiz ve ıssız

Şu hücremden çekil, hülyamı bozma !

Benim rüyamı bozma !

Nedir tehevvürün ey bad,

Bu bitmeyen feryad,

Bu saihalar, bu giriv ?

Ey dev,

Kudurmuşsan denizden intikam al !

Ufuklardan zalâm al !

Kırılsın çıldıran darbenden emvac,

Bütün sahiller olsun mahv u tarac !..

Benim yalnız uzaklaş meskenimden,

Çekil, git revzenimden !

Ey Serseri Çekil !

Ruhumda münfail

Bir şey var… Ah, Sükun isterim, Sükun !

Mecnun

Kudurmuşsan denizden intikam al !

Ufuklardan zalâm al !

Büyük kuşlar, uzak dağlarda kalsın Aşiyansız,

Semalar Kehkeşansız !

Göklerde yanan Nücum sönsün !

Göster yeni bir hücum, sönsün

Mehtap köpüklü dalgalarda !..

Ruhunda bir intikam var da

Bitmezse bu çarpınışla ey bad,

Beyhude ! Önümde etme feryad;

Dağlar, kayalarla git kuçaklaş !

Fakat yalnız benim sessiz muhitimden uzaklaş !

Bırak, yansın şu sakin hücremin solgun şua'r;

Bırak, kalsın şu mahzun iltimai (parıldamak) !

KAR ŞİİRİ

Dışarıda yorgun adımlar… Çalındı sonra kapım;

"Acep gelen bu zaman kim ?" dedim gidip açtım.

Görünce kalbimi oynattı bir küçük lerziş:

Garip çehreli a'sar – dide (asırlar görmüş) bir derviş !

Elinde buzdan asa koltuğunda bir ney var;

Omuzlarında uzun, bembeyaz uzun saçlar…

Ne var, dedim, nereden geldin ihtiyar, ne adın ?

Neden bu korkulu yollarda böyle geç kaldın ?

Uzak, uzak… dedi, Meçhul uzak ufuklardan…

Sürüklüyor beni ruhumda duyduğum hicran !

Kutupların geçerek müncemid denizlerini,

Ümidimin aradım her tarafta izlerini,

Yabancı yolların üstünde ağladım, koştum;

Baharın aşığıyım "kış"tır ismim ey dostum !

Sana meş'um (kötü – uğursuz) bir haber derviş,

Sevgilin gitti çok zaman evvel !

Belli yorgunsun ihtiyar bana gel

Misafir ol bu gece !

Çıldıran fırtınayla gittikçe

Dışarıda sanki karanlıkta artıyor, müthiş !

Belki hücremde muzdarip ruhum

Bulacaktır biraz huzur ve sükun…

Odamda bir köşenin gölgesinde gizlendi.

Odamda her yere kasvetli bir sükut indi.

Geçti sessizce bir zaman aradan…

Dedim ki : matemi, hicranı bi-nihaye olan

Bu aşkın istiyorum anlamak fesanesi (efsane),

Dinlemek nayının teranesini !

Terennüm etmeyi arzu eder misin dostum ?

Seni ruhumla işte dinliyorum :

ORHAN SEYFİ ORHON KİMDİR?

23 Ekim 1890'da İstanbul'da doğan Orhan Seyfi Orhon Türk şair, gazeteci, yazar, yayımcı, şair ve siyaset adamıdır. Orta ve lise öğrenimini Beylerbeyi Rüştiyesi 'sinde yapmıştır. Öğrencilik döneminde şiirle ilgilenmiştir. Abdülhak Hamit Tarhan ve Tevfik Fikret etkisinde şiirler yazmaya başlamıştır. Şiirleri Kehkeşan dergisinde yayımlanmaya başlandı. Sade bir dille yazdığı Fırtına ve Kar şiiriyle kısa sürede tanındı. Yükseköğrenimine tıbbiyede başlamıştır daha sonra burayı bırakmıştır. Daha sonra Darül Fünun Hukuk Mektebi'nde Hıyaban dergisi ile yayıncılığa başlamıştır.

İstanbul'un işgalinden sonra gazeteciliğe başlamış ve bir yandan da öğretmenlik yapmıştır. Edebi kişiliğinin yanında siyaset adamı ve devlet adamı kişiliği de vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. dönem Zonguldak milletvekilliği ve 13.dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır.