Yayınlanma: 18.06.2023 - 15:20

Güncelleme: 18.06.2023 - 15:20

Cemşidi Hurşid'in hikayesi AYT 2023 sınavı sonrasında gündem oldu. YKS 2023 sınavının Edebiyat bölümünde Cemşidi Hurşid sorusuyla karşılaşan adaylar sorunun cevabının ne olduğunu merak ediyor. Peki, YKS 2023 soruları: Cemşidi Hurşid ve Hüsnü Aşk sorusunun cevabı ne? AYT Edebiyat Cemşidi Hurşid konusu cevabı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

CEMŞİDİ HURŞİD SORUSUNUN YANITI NEDİR?

AYT sınavına giren öğrenciler Edebiyat bölümünde çıkan Cemşidi Hurşid sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM'den yapılacak açıklama bekleniyor. Cevap anahtarı yayınlandığında yanıtları da adaylar öğrenebilecek.

CEMŞİDİ HURŞİD KONUSU NEDİR?

İranlı şair Salman Saveci'nin aynı adı taşıyan 1700 beyitlik yapıtının genişletişmiş çevirisi olan, Cemşîd ü Hurşîd, ünlü 14. yüzyıl divan şairi Ahmedî'nin belki de en çok tanınan eseridir. Ahmedî'nin bu ünlü mesnevisi 4798 beyitliktir. Mesnevi'de gündelik hayata dair unsurlara sık rastlanmaktadır.

Eserden bir beyit:

Didi kim derdümün yokdur keranı-

Nice takrir ideyim ben anı

Ahmedî'nin bir de divanı olup, değeri İskender-nâme’sine nisbetle daha yüksektir; sekiz bin beyitten fazla olan bu divanda şiirin muhtelif şekillerini havi manzumeler görülür; yine Ahmedî'nin beş bin beyitli Cemşid ü Hurşid isimli manzumesi, Çin hükümdarının oğlu Cemşid ile Rum kayserinin kızı Hurşid arasındaki âşikane macerayı tasvir etmektedir; gerek bu eserini ve gerek Tervîhü’l-Ervâh adındaki tıbba dair manzum ve mufassal telifini Emîr Süleyman Çelebi'nin emriyle kaleme almıştır. 5000 beyitten oluşur. Aslı İran'da bulunmaktadır. Surete aşık olma ve sonra onu bulma şeklinde gerçekleşir. Asıl İskendername'yi yazmıştır.



