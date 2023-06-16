Yayınlanma: 16.06.2023 - 23:20

Güncelleme: 16.06.2023 - 23:20

ÖSYM tarafında yapılan YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki sınav ve üç oturumdan oluşuyor. Bu oturumlarda AYT'ye girecek olan adaylar AYT'nin ne zaman yapılacağını, hangi konuların sorulacağını, sınav süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, AYT nedir? AYT hangi gün? 2023 AYT kaç soru sorulacak? AYT sınav süresi ne kadar? AYT konuları nelerdir? İşte, AYT ile ilgili merak edilenler...

AYT NEDİR?

Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) sorularından oluşan Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğrencilerin alan bilgilerini ölçmek amacıyla bilgi ağırlıklı bir sınavdır. AYT öğrencilerin dört yıllık bir bölüme yerleşmeleri için, TYT ile birlikte girmeleri gerekli olan sınavdır. AYT’de, Yabancı Dil testi ayrı bir oturum olarak uygulanmaktadır

AYT NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

2023 AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

AYT KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ NE KADAR?

AYT sınavına girecek adayları Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) konularından oluşmak üzere toplamda 160 soru bekliyor. AYT sınavının süresi ise 180 dakikadır.

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS,TYT,AYT,YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından, 31 Mayıs Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan belgeye ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC Kimlik Numarası ve Şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

YKS KONULARI NELERDİR?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl YKS’de adayların 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre adaylar sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfın tüm konuları ile 12. sınıfın ilk döneminin konularından sorumlu olacaklar.