Yayınlanma: 16.06.2023 - 23:13

Güncelleme: 16.06.2023 - 23:13

ÖSYM tarafında yapılan YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki sınav ve üç oturumdan oluşuyor. Bu oturumlarda TYT'ye girecek olan adaylar TYT'nin ne zaman yapılacağını, hangi konuların sorulacağını, sınav süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, TYT nedir? TYT hangi gün? 2023 TYT kaç soru sorulacak? TYT sınav süresi ne kadar? TYT konuları nelerdir? İşte, TYT ile ilgili merak edilenler...

TYT NEDİR?

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşan sınava verilen isim TYT yani Temel Yeterlilik Sınavı'dır. Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanda temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçen sınavdır. TYT iki yıllık bölümü tercih edecek adaylar için tek başına yeterli iken dört yıllık bölüm seçecek öğrencilerin AYT sınavına da girmeleri gerekmektedir.

TYT NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

2023 TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak.

TYT KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ NE KADAR?

TYT sınavına girecek adayları Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri konularından oluşmak üzere toplamda 120 soru bekliyor. TYT sınavının süresi ise 135 dakikadır.

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS,TYT,AYT,YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından, 31 Mayıs Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan belgeye ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC Kimlik Numarası ve Şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

YKS KONULARI NELERDİR?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl YKS’de adayların 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre adaylar sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfın tüm konuları ile 12. sınıfın ilk döneminin konularından sorumlu olacaklar.