Bakan Tekin kendini okulların sahibi gibi tanıttı: ‘Benim 75 bin okulum, 1 milyon öğretmenim var’





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün Kahramanmaraş Mado Kadriye Kanbur İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada Tekin ile öğrenciler arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Yaklaşık iki yıldır bakanlık yaptığını belirten Tekin, öğrencilere, “Benim 75 bin tane okulum, 1 milyon 100 bin öğretmenim var” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden biri “Hocam abarttınız” tepkisini gösterdi.

Tekin’in ifadelerini Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Tam da söylediğimiz gibi kendilerini okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sahibi olarak görüyorlar” dedi.

“HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIK”

Bakan Tekin’e “Eğitim ne zaman sizin malınız oldu sayın bakan?” sorusunu yönelten Özbay, “Siz bu ülkenin eğitimini yönetmekle görevlisiniz. Okullar, öğretmenler ve öğrenciler kimsenin şahsi malı değildir. Hele hele atanmış bir siyasi kadronun tekelinde asla olamaz. Siz kamu hizmeti yürütmekle yükümlüsünüz; yönetici değil “sahip” olduğunuzu ilan etmek, yalnızca kibirli bir söylem değil, aynı zamanda anayasal düzene ve halkın iradesine açık bir saygısızlıktır” dedi.

“SAHİPLİK DEĞİL HİZMET GEREKİR”

Tekin’e “Okulların sahibi değilsiniz! Buralar sizin özel şirketleriniz değil!” tepkisini gösteren Özbay, “Eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakati öncelemek ve sağlamak MEB’in asli görevidir!” Ve bugün görüyoruz ki, Sayın Bakan'ın bu açıklaması, bizi bir kez daha haklı çıkarmıştır. Bu anlayış; öğretmenlerin emeğini, öğrencilerin hayallerini ve velilerin söz hakkını yok saymaktadır. Unutmayın, sahip olduğunuzu sandığınız her şey, halkın iradesiyle bir günde elinizden alınır. Eğitim kamusal bir haktır; ne maldır ne de miras. Sahiplik değil, hizmet gerekir” diye konuştu.