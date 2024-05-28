Bakan Tekin tepkilerin hedefindeki gerici müfredatı onayladı, eğitimciler ayakta: 'Yargıya taşıyacağız'

Eğitim-İş ve EğitimSen, iktidarın dayatmacı anlayışla getirdiği müfredata karşı mücadele mesajı verdi.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00
Bakan Tekin tepkilerin hedefindeki gerici müfredatı onayladı, eğitimciler ayakta: 'Yargıya taşıyacağız'
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“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamındaki yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onayına sunuldu. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin seyreltildiği, laik ve bilimsel eğitimin tırpanlandığı, eğitimcilerin “Fikrimiz alınmadı” diyerek tepki gösterdiği yeni müfredat dün Tekin tarafından da onaylandı. Tekin, yeni müfredat eleştirilerine “Bunlara aldırmadan, bu tür eleştirilere çok fazla prim vermeden yolumuza devam etmemiz lazım ki 1987’de Turgut Özal’ın, 1970’li yıllarda Erbakan Hoca’nın ve 1940’lı yıllarda Nuri Demirağ’ın hayali hayata geçebilsin” yanıtını vermişti.

Eğitimciler gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okulöncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak yeni müfredatı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘EĞİTİMİN ANAYASASI’

Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay süreci bir filme benzeterek “Yapımcı ve yönetmen siyasi iktidar, oyuncu Milli Eğitim Bakanlığı. Konu müfredat, oyunculuklar berbat” dedi.

Müfredatın meşruiyetinin olmadığını belirten Özbay “Göstermelik fikir alma süreci tamamlandı. Kendileri açısından perde kapanmış olabilir ama bu perdeyi aydınlığa açmak bizim boynumuzun borcudur. Bu insanlar anayasayı da tartışıyor. Müfredatlar eğitimin anayasasıdır. Müfredatta toplumun itirazını dikkate almayanlar anayasada neler yaparlar?” değerlendirmesinde bulundu.

Özbay yeni müfredatı, anayasa ve Milli Eğitim Kanunu çerçevesinde inceleyerek laik, çağdaş, kamusal ve bilimsel eğitime aykırı ifadeleri ve içerikleri yargıya taşıyacaklarını kaydetti. Bir heyet oluşturduklarını belirten Özbay, en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Siyasi partilerin tepkisinin yetersiz kaldığına işaret eden Özbay, “Yarın anayasada geniş kesimlerin haklarını yok saydıklarında da birkaç söylemle yetinecek miyiz? Bu, eğitim aracılığı ile ihanet projesidir. Siyasi iktidar öğretmeni kendi memuru yapmak, öğrenciyi de kendi ideolojisinde şekillendirmek istiyor” diye konuştu.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da milli eğitim müfredatının anayasa gibi önemli olduğuna dikkat çekti. Irmak, “İnsanların bugün itibarıyla yüzde 50’si, 60’ı gerici müfredata ‘Hayır’ diyor ve bakanlık bunun karşısında ısrar ediyor. Bu ısrar, turnusol kâğıdı gibi niyetlerini ortaya çıkardı. Ortak mücadele cephesi oluşturacağız ve mücadele programımızı açıklayacağız” dedi.


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