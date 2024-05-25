Talim ve Terbiye Kurulu’ndan yeni müfredata onay geldi, eğitimciler tepki gösterdi: ‘Meşruiyeti yoktur’
Laik eğitimi tırpanlayan müfredatın onayı için “Bu karar gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan zararlar verecek. Derhal geri çekilmelidir” yorumu yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı “yeni müfredat taslağına” Talim ve Terbiye Kurulu’ndan onay geldi. İki hafta askıda kalan, 67 bin 284 görüş ve öneri alan müfredat bakanlığa sunulacak. Onaylanan müfredatta “yetkin ve erdemli insan” adıyla yeni bir öğrenci tanımı yapıldı. Bu tanım çerçevesinde bir öğrencinin beden ve ruhtan oluştuğu belirtilerek “sağlıklı bir bedene, ahlaki olgunluk taşıyan bir kalbe ve sonuçlara göre hareket edebilmeyi başarabilen dengeli bir akla sahip olması gerektiği” belirtildi. Bunun yanı sıra öğrencilerin “azimli ve sabırlı olması” ve “inançlarıyla uyumlu bir şekilde düşünerek karar vermeyi öğrenmesi” istendi.
"ASKI SÜRECİ GÖSTERMELİKTİ"
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada yeni müfredatın onaylanmasını eleştirdi. Özbay, “Eğitim sisteminin temelini oluşturan müfredatı şeffaflık ve katılımcılık ilkelerinden uzak bir şekilde dayatmacı bir yaklaşımla değiştirmeye yönelik bir adım” dedi. Özbay şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni müfredata yönelik eğitici eğitimler, Talim Terbiye Kurulu kararı beklenmeden başlatılmıştır. Demek ki ders kitapları da çok önceden hazırlanmıştı. Göstermelik bir askı süreciyle kamuoyu oyalandı. Eğitimin bileşenlerinin, uzmanların, velilerin, öğrencilerin görüşleri yeterince dikkate alınmadan hazırlanmış ve kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmamış olan bu müfredatın meşruiyeti yoktur. Demokratik değerlere ve katılımcılığa aykırıdır. Eğitim sistemi, karar vericilerin ideolojik görüşlerini empoze ettiği bir alan haline gelmemelidir.”
"NİTELİK KAYBOLACAK"
Yeni müfredatın uygulamaya
konmasının,
eğitim sisteminde
nitelik kaybına
yol açacağını
belirten Özbay,
öğrencilerin de
uluslararası
standartlarda
yeterince
donanımlı hale
gelemeyeceklerinin
ortada olduğunu
söyledi.
Bu kararın eğitim sistemine
ve gelecek nesillere telafisi
mümkün olmayan zararlar
vereceğini vurgulayan Özbay,
“Eğitim bir ülkenin geleceğidir
ve bu kadar önemli bir
konuda dayatmacı ve
şeffaflıktan uzak
yaklaşımlar kabul
edilemez” dedi.
Eğitim Sen
Genel Başkanı
Kemal Irmak,
katıldığı
televizyon
kanalında
yeni müfredatın
onaylanmasına tepki
gösterdi. Irmak “Bu müfredat
derhal geri çekilmelidir” ifadesini
kullandı.
BAKAN ELEŞTİRİLERE KULAK TIKADI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat ile ilgili soru soran gazetecinin mikrofonunu itti. Tekin daha sonra yaptığı açıklamada, “Söylenlere aldırmadan, eleştirilere çok fazla
prim vermeden yolumuza
devam etmemiz gerekiyor” dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM YILINDA UYGULANACAK
Yeni eğitim modelinde 4. ve 8. sınıfların için hazırlanan “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinin metninde “İnsanın anlam arayışında en büyük desteğin geleneksel dini kurumlar olduğu” belirtildi.
"YARATILIŞ TEORİSİ YOK"
Yeni modelde biyoloji derslerine
ilişkin taslaklarda yaratılış teorisinin
olmadığı görülürken öğretmenlerden
din kültürü ve ahlak bilgisi
derslerinin de fen bilgisi dersleriyle
ilişki kurması istendi. Bu amaçla
5. sınıf öğrencilerine gösterilecek
“Allah inancı” ünitesinde, evrenin
oluşumunun “tevhit” (Allah’ın
birliği) anlayışı üzerinden işlenmesi
istendi. Din derslerinin kapsamı
artırılırken yabancı dil dersinin
taslak müfredatının
yayımlanmaması da tepki
çekti. Yeni müfredat ayrıca
kapsamında ortaöğretim
matematik dersinden integral
çıkarıldı, mantık ve kümelerde de
sadeleştirmeye gidildi. MEB, yeni
açıklanan ortaöğretim matematik
dersinin içeriğinden integrali “işlem
odaklı ve sınırlı şekilde sunulması”
gerekçesiyle çıkardığını belirtti.
KADEMELİ UYGULANACAK
Yeni müfredat, gelecek eğitim
öğretim döneminden itibaren
okulöncesi, ilkokul birinci sınıf,
ortaokul 5’inci sınıf ve lise 9’uncu
sınıftan başlamak üzere kademeli
şekilde uygulanacak. Yeni öğretim
programlarına, makam onayının
ardından bakanlığın internet sitesi
üzerinden erişilebilecek.
"İNKILAP TARİHİNDE LAİKLİK SEYRETİLDİ"
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
derslerinde ise laiklik seyreltildi.
9, 10 ve 11. sınıf tarih dersinde
de Türk-İslam vurgusu yapıldığı
saptandı. 2023 müfredatında
olmamasına karşın dersin amacına;
“Türk-İslam medeniyetinin
temel referansları olan milli ve
manevi değerlerin uygulamalı
olarak verilmesi esas alınmıştır”
ifadesi konuldu. Ders kapsamında
Türk-İslam uygarlığının
“Anadolu’nun Türkleşmesinde
ve İslamlaşmasındaki öneminin”
öğrencilere kavratılması
hedeflendi.
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