Bakan Tekin, ‘torpilsiz mülakat’ dedi, eğitimcilerden ‘Tek seçenek iptal’ tepkisi geldi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Torpil ve kayırma olmadı” dediği mülakatlara ilişkin konuşan eğitimciler, “245 komisyonun eşit değerlendirme yapma olasılığı yok”, “KPSS puanından çok yüksek puan verdikleri de var, düşük puan verip atama sayısının dışında bıraktıkları da var” yorumunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP’nin, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eyleminden sonra, “Tek bir kayırma, torpil olmaksızın mülakatları tamamladık” açıklamasını yaptı. MEB’in tutarsızlıklarını sürdürdüğüne dikkat çeken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB, mülakatları getiren, “Kaldıracağız” sözünü veren, “Mülakatları, mülakat gibi yapacağız” dedikten sonra yaptığı ilk mülakatın sonuçlarını açıklayamayan, atamaları 63 gün gerçekleştirmeyen, yayımlanan listeyi kaldırtan, şaibelerle dolu bir sürecin mimarıdır” diye konuştu.

‘SIRALARI AÇIKLAYAMIYOR’

Tekin’in en düşük atama sayısını bile müjde olarak duyurduğunu belirten Özbay, “Sıraları neden açıklamadı? Çünkü kendileri de biliyor. KPSS puanından çok yüksek puan verdikleri de var, düşük puan verip atama sayısının dışında bıraktıkları da var” dedi.

Tekin’e, adayların sıralamalarının neden gizli tutulduğu konusunda ciddi bir açıklama yapma sorumluluğu düştüğünü söyleyen Özbay, sıralamaların hemen açıklanması gerektiğini belirtti. Tekin’in, görevinin gerekliliklerini yerine getiremediğini ifade eden Özbay, “Eğitime yalnızca uzaktan bakmakla yetinen ve toplumu oyalamaktan başka bir işe yaramayan sayın bakanı derhal istifaya davet ediyoruz” sözleriyle Tekin’e istifa çağrısında bulundu.

‘OBJEKTİFLİK YOK’

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan eğitimci Özgür Bozdoğan ise meselenin torpil veya kayırma yapılıp yapılmadığı olmadığını belirterek “Sorun 245 komisyonun objektif ve eşit değerlendirme yapma olasılığı olmamasıdır. Bu durum kaçınılmaz olarak eşitsizlik ve adaletsizlik üretir. Mülakatların iptali dışında seçenek yoktur” ifadelerini kullandı.