Bakan Tekin’in müfredat değişiminde ‘referans değer’ çıkışına eğitimcilerde tepki: ‘Laiklikten uzaklaşılıyor’
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önceki gün yaptığı konuşmada müfredat çalışmalarına atıf yaparak “Bizim kültürümüze ait referans değerlerimizin programların içerisine yedirilmesini arzu ediyoruz. Bu çaba doğrultusunda müfredatlarımızı revize edeceğiz” dedi.
Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, Tekin’in “kültür” çıkışının dini bir anlam taşıdığını belirtti. Tekin’in doğrudan dini değerleri referans aldığını belirten Muşlu, “Bu değerleri bütün derslere sarmal olarak yerleştirmeyi hedeflediklerini itiraf etmektedir. Adeta tüm okullar imam hatibe çevrilmiş durumda” diye konuştu.
EĞİTİMDE DAYATMA
Eğitimde son gelişmelerle dini eğitimin ön plana çıkarıldığını vurgulayan eğitimci Maksut Balmuk, “Müfredatı sadeleştireceğini söyleyen bakan, bu kez de dindar nesil yetiştirme noktasındaki baskılarını artırmayı hedefliyor. Bütün derslere dini temaları ve kazanımları yerleştirecekler gibi gözüküyor. Temel olarak azınlık bir ideolojik grubun eğitimde dayatması var. Eğitimi daha ideolojik bir hale getirerek laik, ve demokratik eğitimden uzaklaşma çabası görülüyor” ifadelerini kullandı. l ANKARA
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