Bakan Yusuf Tekin, müfredat değişimine ilişkin Maarif Kongresi'ni örnek gösterdi!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

“Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki dinci adımlara karşı 1921’deki Maarif Kongresi’ni kendisine kalkan yaptı. Önceki gün Ankara’da bir sempozyuma katılan Tekin, 1921’de düzenlenen Maarif Kongresi’ne atıfta bulundu.

Tekin, Atatürk’ün kongrede söylediği “Bir milli terbiye programından söz ederken eski devrin saçma sapan ve yaradılış özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen etkilerden bütünüyle uzak, milli ve tarihi karakterimize uyan bir kültürden söz ediyorum. Gelişigüzel izlenecek yabancı kültür şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir” sözlerini anımsattı.



‘SİYASAL İSLAMLAŞMA’

Atatürk’ün sözüne uygun harekBakan Tekin, müfredat değişimine ilişkin Maarif Kongresi’ni örnek gösterdi! et ettiklerini savunan Tekin, “Burada tanımlanan, insan fıtratına uygun, milli bir terbiye programı, kendi kültürümüzden, geleneklerimizden, geçmişimizden hareketle yepyeni bir yüzyıl inşa etmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Nurcan Korkmaz, “Atatürk’ü kalkan olarak kullanıyor. Metin içinden kıvırabileceği tek cümle buydu. ‘Biz’ dedikleri, bizden değil. ‘Özgürleşme’ diyor ama kasıt dinciliğe özgürlük. Demokrasi diyor ama dayatmalarını seçme hali olarak kullandı” dedi.

Korkmaz, “Bahsettikleri devrimci müfredat kendileri için anlam taşıyor. Bu kavramda siyasal İslamlaşma ve piyasacılık görüyoruz. İstediğiniz toplum için eğitim en güçlü araçtır. ‘Cumhuriyetin 2. yüzyılı’ yerine ‘Türkiye Yüzyılı’ diyorlar. Bu bize, Cumhuriyeti yıkmak istediklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

