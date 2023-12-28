Bakan Yusuf Tekin, müfredat değişimine ilişkin Maarif Kongresi'ni örnek gösterdi!
Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitimdeki dinci adımlara karşı Atatürk’ün sözlerini kalkan yaptı, “yeni bir yüzyıl arzuladıklarını” söyledi. Eğitimciler, “Bu, Cumhuriyetten koptuklarını gösterir” dedi.
“Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki dinci adımlara karşı 1921’deki Maarif Kongresi’ni kendisine kalkan yaptı. Önceki gün Ankara’da bir sempozyuma katılan Tekin, 1921’de düzenlenen Maarif Kongresi’ne atıfta bulundu.
Tekin, Atatürk’ün kongrede
söylediği “Bir milli terbiye
programından söz ederken
eski devrin saçma sapan ve
yaradılış özelliklerimizle
hiç de ilişkisi olmayan
Doğu’dan ve Batı’dan
gelebilen etkilerden
bütünüyle uzak, milli
ve tarihi karakterimize
uyan bir kültürden söz
ediyorum. Gelişigüzel
izlenecek yabancı kültür
şimdiye kadar izlenen
yabancı kültürlerin
yıkıcı sonuçlarını tekrar
ettirebilir” sözlerini
anımsattı.
‘SİYASAL İSLAMLAŞMA’
Atatürk’ün sözüne uygun harekBakan Tekin, müfredat değişimine ilişkin Maarif Kongresi’ni örnek gösterdi! et ettiklerini savunan Tekin, “Burada tanımlanan, insan fıtratına uygun, milli bir terbiye programı, kendi kültürümüzden, geleneklerimizden, geçmişimizden hareketle yepyeni bir yüzyıl inşa etmeyi arzu ediyoruz” dedi.
Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Nurcan Korkmaz, “Atatürk’ü kalkan olarak kullanıyor. Metin içinden kıvırabileceği tek cümle buydu. ‘Biz’ dedikleri, bizden değil. ‘Özgürleşme’ diyor ama kasıt dinciliğe özgürlük. Demokrasi diyor ama dayatmalarını seçme hali olarak kullandı” dedi.
Korkmaz, “Bahsettikleri
devrimci müfredat
kendileri için anlam
taşıyor. Bu kavramda
siyasal İslamlaşma ve
piyasacılık görüyoruz.
İstediğiniz toplum için
eğitim en güçlü araçtır.
‘Cumhuriyetin 2. yüzyılı’
yerine ‘Türkiye Yüzyılı’
diyorlar. Bu bize,
Cumhuriyeti yıkmak
istediklerini gösteriyor”
ifadelerini kullandı.
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