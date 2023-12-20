HKP'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu: AKP'ye kapatma istemi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:33

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:33

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor” demişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘Anayasanın Başlangıç ilkelerine 2, 14, 24 42, 81, 106/5 ile 174’üncü maddelerine aykırılık’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 4, 78, 84, 86, 87 ve 90’ıncı maddelerine aykırılık nedeni ile 101’inci maddesinin uygulama koşullarının oluşması’ suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘AKP KAPATILSIN’ İSTEMİ

Bakan Tekin hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edilen dilekçede, “Suç duyurumuzun ilgili mercilere iletilerek AKP hakkında kapatma kararı verilmesi için gerekli sürecin başlatılmasını müvekkil parti adına ivedilikle talep ediyoruz” denildi.

"ANAYASAYA VE LAİKLİĞE AYKIRI"

Suç duyurusuna ilişkin Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan HKP avukatı Ayça Okur, Bakan Yusuf Tekin’in açıklamasının anayasaya ve laiklikliğe aykırı olduğunu belirtti.

Okur, “Yusuf Tekin’i bakanlık konumuna yerleştiren Erdoğan olup halen görevden almadığı gibi bu açıklamasına dayanak oluşturan fiillere ve açıklamalarına ekranlarda ‘Ben şeriatçıyım’, ‘Hem Laik Hem Müslüman olunmaz. Ya Laik olacaksınız ya Müslüman. Bu ikisi bir arada oldu mu ters mıknatıslanma yapar. Ben Müslüman’ım’ diye nutuklar atarak ‘laikliğe karşı fiillerin odak noktası olmakla’ ve siyasi partinin tüm faaliyetinin laiklik karşıtı fiillerden oluşması nedeniyle Anayasa 101. maddesi uyarınca aynı zamanda AKP’nin de kapatılması için suç duyurusunda bulunduk” dedi.

"TARİKAT VE CEMAATLER KAPATILMALIDIR"

“AKP ile palazlandırıp halkımıza minicik yavrularımıza musallat edilen tüm tarikat ve cemaatler kapatılmalıdır” diyen Okur, şunları kaydetti:

“Var mı, kaldı mı bu cesarette vatansever bir savcı ya da bu cesur savcı tarihte kim olacak, bilmiyoruz.

Ancak bildiğimiz bir gerçek var ki Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek devamcısı ve laikliğin gerçek savunucusu, gerçek vatansever Halkın Kurtuluş Partisi, en tarihi ve en kritik momentlerde sorumluluğunun gereğini yerine getirmekten kaçmadı kaçmayacaktır.”