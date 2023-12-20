Bakan Yusuf Tekin tarikat ve cemaatleri savunmuştu... MEB bir dinci yapıyla daha protokol imzaladı!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, TBMM’de yaptığı, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor” açıklamasına karşı tepkiler sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı protokoller tartışılırken 21 Kasım’da Konya İl Müftülüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cihannüma Derneği İl Temsilciliği arasında “Değer Gören, Değer Veren; Tarihinden Geleceğini İnşa Eden Gençlik” konulu ‘eğitimde işbirliği protokolü’ imzalandığı ortaya çıktı.

Protokol kapsamında 13 Aralık’ta Rukiye Mehmet Akış Proje Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Kudüs Bilinci” konulu panel düzenlendi.

Öte yandan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de Cihannüma Derneği’yle protokol imzaladığı öğrenildi. 11 Aralık’ta Adabilim Okulları’nda lise öğrencilerine “Ecdat Yadigarı Kudüs” konulu seminer verildi.

‘ FETÖ’ ANIMSATMASI

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Bakan Yusuf Tekin'in Meclis kürsüsünden yaptığı açıklama aslında malumun ilanıdır. FETÖ’den sonra benzeri bir paralel yapılanmanın da tescili anlamına gelmektedir” dedi.

“MEB’in, Cihannüma Derneği’yle ‘eğitimde iş birliği protokolü’ imzalaması, Bakan Yusuf Tekin’in bilinen ilişkilerinin açık ve net sonucudur” diyen Türkoğlu, şunları kaydetti:

“Cihannüma Derneği ilk andan itibaren eğitim alanına özel ilgi gösterdi ve amaçları da yeni bir nesil yetiştirmekti. O nedenle imam hatip liselerine dönüşen okullar ve din ağırlıklı eğitimleri her zaman öncelikleri oldu. Bütün bu amaç, hedef ve planlı kurgular, Yusuf Tekin’in önce müsteşarlığı, şimdilerde de bakanlığı döneminde bilinçli olarak tek tek hayata geçiriliyor.”