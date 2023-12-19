ADD'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:49
ADD'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Sizin 'tarikat-cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından dilekçeyi paylaşan ADD, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa ve Anayasamızın yasakladığı tarikat ve cemaatleri, sivil toplum örgütleri olduklarını söyleyerek meşrulaştırarak Anayasayı tebdil, tağyir, ilga suçu işleyen, ettiği yemini çiğneyen AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduk. ‘Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için kâfidir."


ADD Yusuf Tekin

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