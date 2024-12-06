Bakanlık kıyafet yönergesini değiştirdi: Öğrencileri nasıl tehlikeler bekliyor?

Yayınlanma: 06.12.2024 - 18:44

Güncelleme: 06.12.2024 - 19:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik kapsamında seçmeli derslerle başlayan öğrencilerin seçme özgürlüğünün kısıtlanması, kıyafet hakkının ortadan kaldırılmasıyla sürüyor.

YÖNETMELİK ASKERİYE VE EMNİYETE DE GENİŞLETİLDİ

Söz konusu yönetmelik kapsamında, askerî okullar, emniyet teşkilatına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumlarında ve uluslararası özel eğitim kurumlarını kapsamıyordu.

Yapılan değişiklikle, yönetmeliğin askerî okullar, emniyet teşkilatına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumlarını da kapsaması kararlaştırılırken, uluslararası özel okullarla ilgili durumda değişiklik yapılmadı.

FORMALARI OKUL YÖNETİMİ BELİRLEYECEK

Bunun yanı sıra; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

UYMAYANA DİSİPLİN

Yönetmelik kapsamında okul yönetimleri özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldıramayacak. Bu kurallara uymayan öğrencilere disiplin hükümleri uygulanacak.

‘ÖĞRETMENLERE DE YÖNETMELİK GELEBİLİR’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, söz konusu yönetmeliğin iktidarın eğitime bakışını tamamlayan bir unsur olarak bakılması gerektiğini vurgulayarak, “Tek başına değerlendiremeyiz. Önceki yönetmelik, serbest kıyafeti esas alıyordu. Şimdi ise kıyafetin tamamen okul müdürü tarafından belirlenmesini sağladılar. Bu durumda da öğrenci, veli ve öğretmenlerin görüşlerini dışlıyorlar. Öğrenci ve veliler için zor bir süreç bekliyor diyebiliriz. İktidarın kısıtlama politikasının bir parçası bu yönetmelik. Bu yönetmelikle de kalmayacaklar. Bunun ardından öğretmenlere yönelik de bir kıyafet yönetmeliğinin gelmesini bekliyorum” dedi.

NASIL TEHLİKELER BEKLENİYOR?

Yeni yönetmelikle birlikte öğrenci kıyafetlerinin okul yönetimince bırakılması, öğrencilerin nasıl giyineceğine okul müdürlerinin karar vermesi anlamına geliyor. Bu kapsamda, eğitimdeki tarikat ve cemaat yapılanmaları göz önüne alındığında kız öğrencilerine yönelik ciddi sorunların olması tehlikesini doğuruyor.

Bursa’da eski Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, veli toplantısında “Başı açık öğrenciye de şort giyen öğrenciye de karışırız. Hocam diyor, zorla olmasa. Yahu mübarek, zaten anlatıyoruz ya devamlı anlatıyoruz. Okulun bakış açısını bir daha size ifade etmiş oldum. Sokakta da yapıyoruz bunu. Öğrencinin her haline karışıyoruz. Hocam benim çocuğumun psikolojisi bozuluyor. Psikolojisi bozuluyorsa çocuklarınızın kesinlikle bu okulda olmamalısınız. Çünkü burada öğretmenler müdahalecidir, karışırız. Çocuğunun çabuk psikolojisi bozulan veliler de bu okula gelmemeli” ifadeleri tepki çekmişti.

Kırbıyık, daha sonra okulun müdür yardımcısının odasının kapısını kırarak odasına girdiği için görevden uzaklaştırma aldı. Kırbıyık’ın ifadeleriyle “eğitimdeki dinci müdahale” sorunu ortaya çıkarken, okul kıyafetlerinin müdürlerce belirlenmesi; bu durumun yönetmelikle güvence altına alınması tehlikesini doğuruyor.