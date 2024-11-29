Diyarbakır'da kayyumun yarattığı tahribat tartışılıyor: 'Kayyumun' aldığı kıyafetler 2 itfaiye işçisinin yaralanmasına sebep olmuş

Yayınlanma: 29.11.2024 - 20:57

Güncelleme: 29.11.2024 - 21:01

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, gazete ve medya temsilcileriyle buluştu. Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur'un da yer aldığı buluşmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminde olduğu 2016 Kasım ve 2024 Nisan (4 aylık Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen yönetimi dışında) döneminde yaşanan hukuksuzluklara da yer verilen çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, 8 yıllık kayyum döneminde belediye tarafından 17 milyar 83 milyon 216 bin TL gelir elde edilirken aynı dönem içerisinde toplam harcamaların tutarı 18 milyar 334 milyon 420 bin TL olarak kaydedildi. Belediye kaynakları, yapılan toplam harcamaların 8 milyar 687 milyon 278 bin TL'lik yüzde 41'inin büyük çoğunluğunun yol ve bina yapımına harcandığını açıkladı. Harcamalar içerisinde önemli bir yer tutan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ise 7 milyar 422 milyon 954 bin TL'ye ulaştı. Gençlik, kültür, kırsal kalkınma, sosyal hizmetler, temizlik ve kültürel miras gibi konuları kapsayan Çevre Koruma kalemine ayrılan toplam payın ise 1 milyar 348 milyon 563 bin TL ile yüzde 8’i bile geçmediği ortaya çıktı. Ayrıca kayyumların görev yaptığı dönemde belediyeye 49 taşınmazın, 25 yıllığına ücretsiz bir şekilde diğer kamu kurumlarına devredildiği belirtilirken bunlardan 21’inin AKP'nin elinde olan ilçe belediyeleri olduğu belirtildi.

İTFAİYE KIYAFETLERİ YANGINA KARŞI DAYANIKSIZ ÇIKTI, İKİ İTFAİYE İŞÇİSİ YARALANDI

Paylaşılan bilgiler, şehre atanan 3 kayyum yönetiminin belediyeye ait kaynakları kullanımıyla ilgili soru işaretlerine sebep olurken kayyum yönetimi tarafından satın alınan itfaiye kıyafetleriyle ilgili de çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, kayyum yönetiminin belediyeye bağlı itfaiye personeli için aldığı kıyafetlerin yangına karşı koruma sağlamayan üçüncü sınıf koruma kıyafetleri olduğu tespit edilirken iki itfaiye işçisinin de satın alınan kıyafetlerin işlevsiz olması sebebiyle görev sırasında ağır yaralandığı belirtildi. Konu hakkında, mevcut Diyarbakır Belediyesi yönetimi tarafından açılan davanın halen sürdüğü aktarıldı.

HALK OTOBÜSLERİNİN PARASI AKP'Lİ ADAYLARIN SEÇİM ÇALIŞMALARINA AKTARILMIŞ

Belediye tarafından verilen bilgiye göre ayrıca, belediyenin halk otobüslerinden topladığı 5 milyon 500 bin TL'lik gelir, AKP adaylarının seçim çalışmalarında kullanıldı. Kayyum dönemine ait başka bir çarpıcı detay da şehirdeki bazı mezarlıkların tahsisi oldu. Bilgilere göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kayyum döneminde Aile Mezarlıkları satışının çoğunluğunu, dönemin yöneticilerinin akrabalarına aile mezarlıkları olarak usulsüzce sattı. Bu kapsamda 8 mezarlık alanı satın alan bir şube müdürü ise boş mezar kazıyarak kendisine tahsis edilen 8 mezarlık alanı 18 mezarlık bir alana çevirdi.