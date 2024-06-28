Başarılı öğrencileri yönlendiren öğretmenlere, mesajla 3 bin TL masraf bedeli teklif edildi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 06:36

Güncelleme: 28.06.2024 - 06:42

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde, öğrencileri imam hatip liselerine yönlendiren öğretmenlere, 3 bin TL masraf bedeli ve başarı belgesi verilecek. Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden imam hatip müdürlerine gönderilen mesajda, temmuz başında tercih komisyonunda çalışacak öğretmenlere, yemek ve yol gideri için “bir miktar para” ve başarı belgesi teklif edileceği belirtilerek şöyle dendi: “Görev almak isteyen öğretmenler, (ikna kabiliyeti yüksek ve gayretli) bir öğrencinin imam hatipli olmasının nesilleri etkileyen bir İslami hizmet olacağının şuurunda olan arkadaşlarla özel görüşelim. Okullarımız başarılı öğrenciyi sahada çalışmadan bulamayacaktır. Konunun hassasiyetle üzerinde duralım. En azından çevre okullarda öğretmen bulundurmaya gayret edelim. Öğretmene mali külfet olmamak adına masrafları için 3 bin TL verilecektir.”

‘AYRIM HORTLADI’

Eğitim İş Sendikası 6 No’lu Şube Başkanı Önder Yılmaz, “AKP döneminde sıkça rastladığımız okul türleri arasındaki ayrım, sansürsüz bir biçimde yeniden hortlamış görünüyor. Siyasal iktidar eğitimi milli bir mesele görmekten çok kendisine seçmen devşireceği bir mekanizma olarak algılıyor” dedi. İlçe milli eğitimin bu mesajı imam hatip müdürlerine gönderdiğini, bazı müdürlerin de mesaja hiç dokunmadan öğretmenlere ilettiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu okul türleri arasında alenen ayrımcılık olduğu gibi bir işi kaynağı belli olmayan bir parayla öğretmenlere yaptırmaya çalışmak ve ‘başarı belgesi’ni alenen rüşvet olarak kullanmak olarak değerlendirilebilir. Oysa başarı belgeleri eğitimde örnek olacak hizmeti geçen öğretmenlere verilen bir belgedir.”

