Başkan Denizli: Sahip olacağınız en büyük güç eğitim
Çeşme Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Ovacık Çağdaş Yaşam Kütüphanesi ve Etüt Merkezi açıldı. Başkanı Lâl Denizli, “Hayatta birer birey olarak yetişirken sahip olacağınız en büyük güç eğitim ve okumak olacak. Burayı hem eğlenerek öğrenmeniz hem de çalışmanız için yaptık. Sizlerin hayatta hayalini kurup da başaramayacağı hiçbir şey yok” dedi.
Çeşme Belediyesi ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Çağdaş Yaşam Ovacık İlkokulu ve Ortaokulu’na yeni bir Kütüphane ve Etüt Merkezi kazandırılarak, Ovacık Çağdaş Yaşam Kütüphanesi ve Etüt Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Temelli, Çağdaş Yaşam Ovacık İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ergün Dur katıldı.
DENİZLİ: BAŞARAMAYACAĞINIZ HİÇBİR ŞEY YOK
Açılışta konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Hayatta birer birey olarak yetişirken sahip olacağınız en büyük güç eğitim ve okumak olacak. Bugün sizlere baktığım zaman gururlanıyorum. İçinizde ileride olacak kaymakamlar, belediye başkanları, milli eğitim müdürleri, bakanlar, öğretmenler ve yöneticiler olduğunu biliyorum. Burayı hem eğlenerek öğrenmeniz hem de çalışmanız için yaptık. Sizlerin hayatta hayalini kurup da başaramayacağı hiçbir şey yok. Önce hayal kuracaksınız, sonra çok çalışacaksınız ve hayallerinize kavuşacaksınız. Umarım burada çok güzel anılar biriktirirsiniz. Kütüphane ve etüt merkezimiz öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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