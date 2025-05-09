Başkent Üniversitesi iş dünyasından isimler ile öğrencileri bir araya getirdi

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:03

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:05

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (İİBF) bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen “İş’te Başkent Buluştayı: Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” başlıklı sempozyumla iş dünyasından isimler ile öğrencileri bir araya getirdi. Sempozyum öncesi konuklar ile sohbet eden Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal Türkiye'nin ve Başkent Üniversitesi'nin olanaklarına dikkat çekerek “Eğitim ve sağlık bizden sorulur” ifadelerini kullandı.

Etkinlik dün Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Eser’in koordinatörlüğünü üstlendiği etkinlik Başkent Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Yelda Ongun ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Sempozyumda, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan konuşmacılar sırasıyla şu isimlerden oluştu:

• Demet Sabancı Çetindoğan - Shopsa E-Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı

• Ahmet Pura - Reklamverenler Derneği Başkanı

• Dr. Ahu Özyurt - Gazeteci

• Ahmet Şerif İzgören -İzgören Grup Yönetim Kurulu Başkanı

• Devrim Erol - MESAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

• Cemalettin Turan - BDO Türkiye Denetim Lideri & ILP Başkanı

Etkinlik sonunda, katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.