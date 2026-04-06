Beş Osmanlı aydını tarafından kurulan Darüşşafaka Cemiyeti 163 yaşında: ‘Öykümüz ortak’

Beş Osmanlı aydını tarafından kurulan ve o tarihten beri “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla çocukları nitelikli eğitimle yetiştiren Darüşşafaka Cemiyeti’nin kuruluşunun 163. yıldönümü okulun Ayhan Şahenk salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Sunuculuğunu öğrencilerin yaptığı törende “Binlerce Hayatın Ortak Hikâyesi” adlı kısa filmin gösterimin ardından konuşan genel müdür Ebru Arpacı, Darüşşafaka’nın yalnızca öğrenciler yetiştirmediğini, hayatlar değiştirip kaderleri dönüştürdüğünü belirterek “Darüşşafaka’nın en büyük gücü; yalnızca binaları, imkânları ya da geçmişi değildir. Onun en büyük gücü, öğretmenleridir. Çünkü burada öğretmen olmak; sadece ders anlatmak değil, rehber olmak, ilham vermek, yön açmaktır” dedi. 2026 yılının Darüşşafaka için bir gurur yılı olduğunu söyleyen Arpacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul sporları alanında son 25 yılın en büyük başarısına imza atarak İstanbul’da beş farklı branşta ve dokuz ayrı kategoride ilimizi temsil eden tek okul olduk ve ‘İstanbul okul sporlarının en başarılı okulu’ ünvanını kazandık. Ancak Darüşşafaka’nın başarısı yalnızca sporla sınırlı değildir. Sanat alanında öğrencilerimiz; müzikten sahne sanatlarına, görsel üretimlerden yaratıcı çalışmalara kadar birçok alanda kendilerini ifade etmekte ve önemli başarılara imza atmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında ise robotik çalışmaları, TEKNOFEST ve TÜBİTAK platformlarında elde edilen başarılar, öğrencilerimizin sadece bilgiyle değil, üretimle de var olduklarını göstermektedir. Ve tüm bunların yanında, akademik başarılarımız da her geçen yıl daha da güçlenmektedir. Öğrencilerimiz, üniversite sınavlarında elde ettikleri üstün başarılarla Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yerleşmekte; yalnızca ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da kendilerine yer bulmaktadır. Yabancı dil alanında gösterdikleri yetkinlik sayesinde, farklı kültürlerle iletişim kurabilen, dünyayı anlayan ve kendini dünya sahnesinde ifade edebilen bireyler olarak yetişmektedirler.”

BÜYÜK SORUMLULUK

Yönetim kurulu başkanı Oğuz Güleç de yaptığı konuşmada Darüşşafaka Cemiyeti’nin 163 yıldır vicdanın, dayanışmanın ve fırsat eşitliği inancının güçlü bir temsilcisi olduğunu belirterek “Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuzla, dün olduğu gibi bugün de maddi imkânları sınırlı ama hayalleri büyük olan çocuklarımıza nitelikli eğitim sunmaya, onları özgüvenli, sorumluluk sahibi ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların en önemli göstergelerinden biri de kurumsal yönetim alanındaki kararlılığımızdır” diye konuştu.

Cemiyetin 2025 yılında kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunun 9.94 olduğuna dikkat çeken Güleç, “Bu sonuç; şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkelerini tavizsiz bir şekilde uyguladığımızın; Darüşşafaka’ya emanet edilen her değeri en doğru şekilde koruma iradesine sahip olduğumuzun güçlü bir göstergesidir. Bizler biliyoruz ki ‘güven’ en büyük sermayemizdir. Bağışçılarımızın, mezunlarımızın, velilerimizin ve kadirşinas toplumumuzun Darüşşafaka’ya duyduğu güveni korumak en önemli sorumluluğumuzdur. 163 yıllık bu büyük çınar, geçmişten aldığı güçle geleceğe yürümeye devam ediyor.İnanıyoruz ki dayanışma oldukça umut, eğitim oldukça gelecek, Darüşşafaka oldukça fırsat eşitliği vardır” dedi.

4 ÖDÜLLE ABD YOLUNDA

Darüşşafakalı öğrencilerden oluşan “Sultans of Türkiye”, kazandığı dört ödülle 29 Nisan’da ABD’nin Houston kentinde başlayacak olan FIRST Championship’e katılacak. 2009 yılında kurulan robot takımı, “FIRST Robot Yarışması”nda önce “Yeditepe Regional”da “FIRST Impact Award”ı kazandı. Sultans of Türkiye, bu başarısıyla Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. “Haliç Regional”da robot performansında en yüksek puanı toplayarak “Winner Award”ın sahibi olan ekip, aynı turnuvada, robot tasarımında “Creativity Award”’ı da kazandı. Turnuva kapsamında verilen ve takımların güvenlik kültürünü benimseme, geliştirme ve yaygınlaştırma konusundaki liderliklerini değerlendiren “Safety All Star Award” da Sultans of Türkiye’nin oldu. Takım, turnuva süreci boyunca topladığı puanlar sonucunda dünya genelinde 3 bin 746 takım arasında 6. sıraya yükseldi.