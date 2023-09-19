Beslenme çantası lüks oldu

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Ekonomik kriz altında ezilen veliler beslenme çantalarını nasıl dolduracağını düşünüyor. Okul tarafından birinci sınıf öğrencileri için verilen haftalık yemek listesinde yer alan öğüne göre çocukların ceviz, fındık, badem gibi kuruyemiş ve bir meyveyi her gün mutlaka yanında götürmesi gerekiyor. İçecek olarak ise süt, ayran veya meyve suyu olarak günden günde değişiyor.

Bir adet muzun fiyatı ortalama 15 lirayken bir adet elmanın fiyatı ise 7-8 lirayı buluyor. Yine her gün çantada bulunması gereken 200 ml küçük sütün fiyatı 9.5 lira, 170 ml küçük ayranın fiyatı 5 lira, 200 ml küçük meyve suyunun fiyatı ise 7.5 lira. Okul listesinde yer alan açma, poğaça, simit ise 10 lira. Bir beslenme çantasına, sağlıksız olmasına karşın her gün bir poğaça, bir meyve ve bir süt konulduğu varsayıldığında dahi haftalık maliyet yaklaşık 175, aylık 700 lirayı buluyor. üç çocuklu bir ailede temel bir beslenme çantasının maliyeti ise aylık 2 bin 100 liraya ulaşıyor.

Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, “Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Sağlıklı Yemek” kampanyasının da acilen hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.