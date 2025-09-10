Özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2025-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Peki, BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nasıl yapılır?

BESYO TERC İHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tercih tarihleri henüz açıklanmadı ancak tercihlerin Eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor. Adaylar, tercih kılavuzuna ÖSYM’nin duyuru sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Spor Bilimleri Fakültesi programlarına öğrenci alımı ise Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecek.

BESYO YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmede adaylar, puanları, tercihleri, programların kontenjan ve koşulları dikkate alınarak ÖSYM tarafından yükseköğretim programlarına yerleştirilecektir. 2025 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanan yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar, Yerleştirme Puanı’na (YP) göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve yerleştirme işlemleri, adayların tercih sıraları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik programları için TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini incelemeleri önerilmektedir.

Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, öncelik sırasıyla TYT puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi durumunda ise Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yüksek olana verilecektir.

Tüm kontenjan türlerinde yerleştirmede öncelik; kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzere genel kontenjan, ardından millî sporcu kontenjanı şeklinde uygulanacaktır. İlk merkezi yerleştirmede boş kalan millî sporcu ve engelli aday kontenjanları, ek yerleştirmede genel kontenjana aktarılacak ve bu aşamada kadın-erkek kontenjan ayrımı yapılmayacaktır.