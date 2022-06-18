BİDEV'den bir saha daha…
BİDEV Basketbol Gönüllüleri Projesi kapsamında TEGV Eğitim Parklarındaki yenilenen basketbol sahalarının 2. si olan TEGV Gaziantep BŞB Eğitim Parkı sahası açıldı.
TEGV Genel Müdürü ve BİDEV Mütevellisi Sait Tosyalı, TEGV İş Geliştirme Müdürü ve BİDEV Mütevellisi İpek Uralcan ile TEGV Yöneticileri ile BİDEV Mütevellileri Sema Atakol Kasapoğlu, Derya Özyer, Necati Güler, Sinan Güler, saha tadilatı bağışçılarımızdan Kemal Tekşen, BİDEV Genel Sekreter Coşkun Teziç katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde basketbol eğitimi alan çocuklarımızın Sinan Güler ile birlikteliği görülmeye değerdi.
Açılışa aynı zamanda Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, BŞB Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Berk ve Gaziantep basınının değerli isimleri de katıldı.
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