Bilim tarihi bölümünde ‘İslam’ koşulu

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) kapsamında okullarda dini uygulamalar sürerken üniversitelerde ise adrese teslim ‘gerici’ kadrolaşma örnekleri de artıyor. Bunun son örneği İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde görüldü.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:29
Bilim tarihi bölümünde ‘İslam’ koşulu
Abone Ol google-news

AKP iktidarının laik eğitimi hedef alan tutum ve uygulamalarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) kapsamında okullarda dini uygulamalar sürerken üniversitelerde ise adrese teslim ‘gerici’ kadrolaşma örnekleri de artıyor. Bunun son örneği İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde görüldü. Üniversitenin edebiyat fakültesinin bilim tarihi bölümündeki “matematik ve doğa bilimleri tarihi” için alınacak doçent için “İslam, Osmanlı ve modern kimya tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak” koşulu arandı. 

Cumhuriyet’in geçen yıl gündeme getirdiği haberde üniversitenin eğitim fakültesi sınıf eğitimi anabilim dalı için alınacak öğretim üyesi için “Doktorasını din eğitimi alanında yapmış olmak”, ayrıca yine aynı üniversitede iktisat bölümü için alınacak doçent için “İslam iktisadı alanında çalışmalar yapmış olmak” koşulu aranmıştı.


ÇEDES haberleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi haberleri kadrolaşma haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler