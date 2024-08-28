Bilim tarihi bölümünde ‘İslam’ koşulu

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:29

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:29

AKP iktidarının laik eğitimi hedef alan tutum ve uygulamalarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) kapsamında okullarda dini uygulamalar sürerken üniversitelerde ise adrese teslim ‘gerici’ kadrolaşma örnekleri de artıyor. Bunun son örneği İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde görüldü. Üniversitenin edebiyat fakültesinin bilim tarihi bölümündeki “matematik ve doğa bilimleri tarihi” için alınacak doçent için “İslam, Osmanlı ve modern kimya tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak” koşulu arandı.

Cumhuriyet’in geçen yıl gündeme getirdiği haberde üniversitenin eğitim fakültesi sınıf eğitimi anabilim dalı için alınacak öğretim üyesi için “Doktorasını din eğitimi alanında yapmış olmak”, ayrıca yine aynı üniversitede iktisat bölümü için alınacak doçent için “İslam iktisadı alanında çalışmalar yapmış olmak” koşulu aranmıştı.