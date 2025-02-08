BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2025 sonuçları nereden öğrenilir?
2024-2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2025 sonuçları nereden öğrenilir?
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2025 sonuçları nereden öğrenilir?
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN SONA ERECEĞİ TARİH
21 Aralık 2024 tarihinde başlayan BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ
Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.
BİREYSEL DEĞERLENİRMELER NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
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