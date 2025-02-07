Yayınlanma: 07.02.2025 - 20:43

Güncelleme: 07.02.2025 - 20:43

atv ekranlarının sevilen dizisi Zembilli'un yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Zembilli dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Zembilli’nin merakla beklenen yeni bölümü 7 Şubat Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider. İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar. Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Fidan ve Adem'in vasiyet hakkında söyledikleri yalan ortaya çıkar. Aileler, vasiyet meselesi yüzünden birbirleriyle çatışmaya başlar. İlyas ise bu durumu fırsata çevirebilmek için Havva'nın karşısına çıkar ve Esma'yla evlenmek istediğini yineler. Adem ve Fidan vasiyet yüzünden çaresiz kalıp, gizlice görüşmeye başlarlar. Kadir, Vahit'i köyün birindeki düğüne, davulcu olarak gitmeye ikna eder. Ancak düğünde attan düşüp yaralanırlar ve hastaneye kaldırılırlar. Nuran hastanede Kadir'in yanında kalır, ilk defa Kadir'e, onu nasıl sevdiğini anlatır. Tarık ise annesinin kesin talimatıyla Vahit'i evine davet eder. Hatice ve Tarık, Vahit'e unutamayacağı bir aile sıcaklığını yaşatır. Anne ve babasının baskısına dayanamayan Fidan, çeyizini toplayıp Adem'e kaçar.