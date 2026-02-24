Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için ön değerlendirme süreci devam ediyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat’ta açıklanacak ve bu sonuçlarla birlikte bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri, 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan–19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek; BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.