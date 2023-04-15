Bin öğrencilik burs için 95 bin başvuru

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

TEV’in, afetten birinci derecede etkilenen bin yeni üniversite öğrencisine daha 4 aylık burs vermek üzere açtığı başvurulara 94 bin 243 başvuru geldi. Vakıf, anne, baba ya da kardeş kaybı yaşayan, depremde yaralanan ve evi yıkılmış 1275 öğrencinin tümüne burs verme kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Adıyaman ve Hatay’da iki prefabrik okul yaptırmak için çalışmalarını sürdüren TEV, “Ders Zili Fonu” kapsamında anne ya da babasını kaybeden temel eğitim çağındaki öğrencilere de destek verecek. 304 bin 700 üniversite öğrencisinin bulunduğu deprem bölgesinde her 5 öğrenciden birinin afetten etkilendiğini belirten TEV yetkilileri, burs fonlarına destek istiyor.

NASIL DESTEK OLUNUR?

TEV BÜNYESİNDE FON AÇMAK: Kendi belirleyeceğiniz isimle TEV bünyesinde burs fonu açabilir, afetzede öğrencilere destek olunması amacıyla bağış yapabilir, çevrenizi fonunuzu desteklemeye davet edebilirsiniz. Aileniz ya da kurumunuzun adına açılan fon ile arzu ettiğiniz sayıda öğrenciye uzun süreli destek verebilirsiniz.





Kendi belirleyeceğiniz isimle TEV bünyesinde burs fonu açabilir, afetzede öğrencilere destek olunması amacıyla bağış yapabilir, çevrenizi fonunuzu desteklemeye davet edebilirsiniz. Aileniz ya da kurumunuzun adına açılan fon ile arzu ettiğiniz sayıda öğrenciye uzun süreli destek verebilirsiniz. YARIDA KALMASIN 2023 BURS FONUNA DESTEK: TEV bünyesinde afetzede öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yanlarında olmak üzere açılmış Yarıda Kalmasın 2023 burs fonuna bağış yapabilirsiniz.





TEV bünyesinde afetzede öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yanlarında olmak üzere açılmış Yarıda Kalmasın 2023 burs fonuna bağış yapabilirsiniz. UZAKTAN EĞİTİME TEKNOLOJİ DESTEĞİ: Uzaktan eğitime erişim sıkıntısı çeken öğrencilere teknoloji bursu ulaştırılmasına ayni ve nakdi bağışlarınızla destek olabilirsiniz.





Uzaktan eğitime erişim sıkıntısı çeken öğrencilere teknoloji bursu ulaştırılmasına ayni ve nakdi bağışlarınızla destek olabilirsiniz. DERS ZİLİ FONU: Afet bölgelerinde geçici olarak hizmet verebilecek prefabrik okul yapımı çalışmalarına destek verebilirsiniz.

TED’DEN EĞİTİME 8 YILLIK DESTEK



Türk Eğitim Derneği (TED)depremzede çocukların eğitimine destek olmak üzere başlattığı “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasının ilk etkinliğini İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenledi. Etkinlikte depremde anne-babalarını kaybetmiş 40 çocuğun eğitimlerini desteklemek üzere bağışta bulunuldu.

Dernek genel başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Çok temel bir sloganımız var: Burs para değildir, burs hayattır. En az sekiz yıl olmak üzere çocuklarımızın eğitim öğretim yaşamlarında aksamalar yaşanmadan ilerlemeleri öncelikli gayemiz” dedi. “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasıyla ortalama sekiz yıl süreceği tahmin edilen destek programından ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar yararlanacak.