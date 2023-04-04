KYK bursu ne kadar oldu? KYK bursuna zam geldi mi? 2023 KYK kredi ve burslara ne kadar oldu?

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:05

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:05

Lisan ve lisansüstü öğrencilerine Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen burslara zam yapılmasıyla birlikte öğrenciler zamlı bursların ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, KYK bursuna zam geldi mi? 2023 KYK kredi ve burslara zam geldi mi? KYK burs zammı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURSLARINA ZAM GELDİ Mİ? 2023 KYK BURSLARI NE KADAR OLDU?

KYK burs ve kredilerine zam yapılmadı. Zam sadece Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslarına yapıldı.

2023 KYK BURSU NE KADAR?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burs miktarlarının farklı oranlarda artırıldığı ifade edildi.

100/2000 Doktora Bursunun çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler için ise 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiği belirtilen açıklamada, bursun öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere verildiği, bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin YÖK tarafından desteklendiği kaydedildi.

YÖK Lisans Destek Bursu miktarının 1000 liradan 1875 liraya çıkarıldığı aktarılan açıklamada, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarının ise 1500 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, YÖK Bursu alan yabancı uyruklu öğrenciler için 1500 lira olan burs miktarının 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 lira olan burs miktarının 3 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 500 lira olan burs miktarının ise 6 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2022 YILI KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ