Son Dakika: Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:38

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:49

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan 2023 tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Bakan Kasaopğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında" ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler,



Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle.



GSB her anında hep yanında. ?? pic.twitter.com/6HN79paC0o — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 6, 2023

TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE DİKKAT!

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan'da "2" olanlar 7 Nisan'da, "4" olanlar 8 Nisan'da, "6" olanlar 9 Nisan'da ve "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.