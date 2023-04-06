Son Dakika: Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı
Son dakika gelişmesi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan 2023 tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
Bakan Kasaopğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında" ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler,— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 6, 2023
Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle.
GSB her anında hep yanında. ?? pic.twitter.com/6HN79paC0o
TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE DİKKAT!
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan'da "2" olanlar 7 Nisan'da, "4" olanlar 8 Nisan'da, "6" olanlar 9 Nisan'da ve "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.
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