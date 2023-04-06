Son Dakika: Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

Son dakika gelişmesi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:38
Son Dakika: Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan 2023 tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Bakan Kasaopğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında" ifadelerini kullandı.

TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE DİKKAT!

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan'da "2" olanlar 7 Nisan'da, "4" olanlar 8 Nisan'da, "6" olanlar 9 Nisan'da ve "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

 


Mehmet Kasapoğlu Son dakika burs Burs ve Öğrenim Kredisi

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