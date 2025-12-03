Bir öğün ücretsiz yemek davası Danıştay’da görüldü! 'Beş çocuktan biri okula aç gidiyor'

Derinleşen yoksulluk ve ekonomik kriz sebebiyle çocuklar okula yemek götüremiyor, kantin fiyatlarına ise yetişilemiyor. Yoksulluk ve açlık sınırının altında kalan asgari ücret ile geçinen aileler için çocuğunun eğitimine ilişkin temel ihtiyaçları karşılamak her geçen gün daha zor hale geliyor. 2022 yılında Ekmek ve Gül'ün başlattığı "Bir öğün ücretsiz okul yemeği" kampanyası çeşitli toplumsal kesimler tarafından destekleniyor. Konuya ilişkin MEB'e açılan dava sürerken bugün Danıştay'da görülecek duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve MYK üyeleri, Eğitim İş Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Metin, SES, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Sağlık İş, ÇAÇAV, Sulukule Gönüllüleri Derneği katıldı. Açıklamada “Sermayeye değil çocuklara bütçe” ve “Bu dava bizim, hepimizin” sloganları atıldı.

"ÖNCE SINIRLANDI SONRA KALDIRILDI"

Sıla Altun, 2022’de “Okullarda 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek her çocuğun hakkı!“ diyerek çağrıda bulundukları kampanya sayesinde, 2022-2023 eğitim yılının ikinci yarısında okul öncesinde ücretsiz bir öğün uygulamasının hayata geçirildiğini anlatarak “Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat depremlerini bahane ederek önce uygulamayı sadece deprem bölgesiyle sınırladı. Ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında deprem bölgesinde de bu uygulamayı tamamen kaldırdı” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve savcılığın davanın reddini isterken "kaynakların kısıtlı olduğu" ve "okul öncesi eğitimin zorunlu olmadığı" gibi gerekçeler sunduğunu aktaran Altun, “Hatta MEB, utanmadan ‘sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerin yemek istemediğini’ iddia edebiliyor. Ancak gerçekler, Bakanlığın masa başında uydurduğu bahanelere sığmıyor” ifadelerini kullandı.

"5 ÖĞRENCİDEN 1'İ AÇ"

Altun, her üç çocuktan birinin yoksulluk içinde olduğunu söyleyerek “15 yaşındaki her beş öğrenciden biri haftada en az bir gün okula aç gidiyor. Çocuklar sadece açlıkla değil, beslenememekten kaynaklı sağlık sorunlarıyla da boğuşuyor; yoksulluktan dolayı eğitimden koparılıyor. Zorunlu eğitim çağında olması gereken 611 bin 612 çocuk şu an okul dışında. 15-17 yaş grubundaki dört çocuktan biri okul sıralarında olacağına iş cinayetlerinde katledildikleri atölyelerde, iş yerlerinde çalışmak zorunda bırakılıyor. Bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek; lütuf değil, haktır. Bu hak, çocukların gelişimini desteklemenin, okul terki önlemenin ve nitelikli bir eğitimin parçasıdır. Bugün Danıştay’da sadece bir dava görülmeyecek; milyonlarca çocuğun geleceği, sağlığı ve yaşam hakkı savunulacak. Biz Ekmek ve Gül olarak, kadın dernekleri olarak, demokratik kitle örgütleri ve veliler olarak bu davanın peşini bırakmayacağız. Okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek verilene kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

Davanın avukatlarından Elif Yetigin açıklama sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çocukların açlığını gördüğümüz için buradayız ama maalesef Danıştay Başsavcısı bu gerçekliği görmüyor. Biz bu davayı açalı 2 yıl oldu. 3 buçuk yıldırda bu kampanya devam ediyor. Biz buradan çocukların ne kadar aç olduğunu tekrar ifade edeceğiz.”

"TARİKATA BÜTÇE VAR ÇOCUKLARA YOK"

Davanın avukatlarından Heval Karasu ise “Bizim müvekkilimiz devlete güvenip, çocuğumu okula başlattı. Ama okul başladığında yemek olmadığını gördü. Devlet sözünde durmadı. Eğitim dediğimiz şey ülkenin geleceği ve çocuklar açken eğitim alamıyor. Tarikat ve cemaatlere bütçe varken, dünyanın yarısından fazlasında ücretsiz yemek varken bizim ülkemizde niye yok diye soracağız, açlıktan bayılan çocuklara neden bütçe yok diye soracağız, bu ülkede karşı sokakta tost daha ucuzken karşıdan karşıya geçerken ölen bir çocuk varken okullarda niye yemek yok diye soracağız. Siz sadece mahkeme kararına değil ülke geleceğine imza atacaksınız diyeceğiz” dedi.

"ANNELER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDEREMİYOR"

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan ise şu ifadeleri kullandı: “Bu kampanya başladığında binlerce kadınla ses verdik. Çocuklar 60 kişilik sınıflarda ders görürken, açlıktan bayılıyorlar. Çocuklar arkadaşlarının yemeğinden bir parça almak için en sevdiği tokalarını arkadaşlarına veriyorlar, anneler çocuklarını besleyemeyeceği için okula gönderemiyorlar. Kadınlar çocuklarını birinci sınıfa bile çocukların karnını doyuramadıkları için geç başlatıyorlar. Yüzlerce kadının çocuğunu okutamaması ve bunun açlık sorunuyla gerçekleşiyor olması oldukça yeterli bir sorun. Bizi mahkeme salonlarında koşturacağınıza, bu soruna çözüm bulun. Çünkü biz mücadelemizi bırakmayacağız.”