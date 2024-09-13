Bir soru iptal edilmişti: Puanlar yeniden hesaplanacak

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:52

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:53

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda bir sorunun iptal edilmesinin ardından, puanların yeniden hesaplanacağını, tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik haklarının korunduğunu, hesaplama sonucu üst tercihlerine yerleşmeye hak kazananlara yeni kayıt hakkı tanındığını açıkladı. Yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, LGS puanlarının yeniden hesaplanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) puanlar yeniden hesaplanacak. Sınav kılavuzunda yer alan "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak yeniden değerlendirme yapıldı.

Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Bakanlığımız, yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi ve öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürütmüştür. 22 Temmuz 2024 tarihinde yerleştirmeler, 22-26 Temmuz ile 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri yürütülerek, yerleştirme süreci tamamlanmış ve 9 Eylül 2024 tarihinde eğitim öğretim yılı başlamıştır.

Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararları nihai olarak 11 Eylül 2024 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda "Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. (F.8.5.1). Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur." ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, "Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir." tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir.

BAŞVURULAR 14-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPLACAK

Bu karar sonucunda sınav kılavuzunda yer alan "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korunmuştur. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabileceklerdir. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.’’