Birleşik Krallık’a başvurular yüzde 41 yükseldi: Yurtdışına eğitime gidenlerde artış

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 04:00

British Council Türkiye Eğitim Projeleri Müdürü Semra Yalçın Doğan ile kurumun eğitim hizmetleri üzerine görüştük.

Eğitim görmek isteyenlere ne tür destekler veriliyor?

Birleşik Krallık’ta eğitim almak isteyen öğrencilere ve velilerine yönelik olarak, Study UK internet sayfası ile Birleşik Krallık’ta eğitim ve yaşam konularında faydalı bilgiler sunuyoruz. Yıl boyunca üniversite başvuru sistemi, vize, burslar konularında bilgilendirme toplantıları, Birleşik Krallık seyahatleri öncesinde yapılacak hazırlıklar, vize işlemleriyle ilgili internet seminerleri gerçekleştiriyoruz. Her yıl Türkiye’den öğrencilere kısmi ve tam burs imkânları sunuyoruz.

Birleşik Krallık’ta eğitim gören yaklaşık kaç Türk öğrenci bulunuyor?

2023 Eylül vize verilerine göre, yükseköğrenim için Birleşik Krallık’a giden öğrenci sayısı 3 bin 864’e ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 39 büyüme gösterdi. Merkezi lisans programı başvuru sistemi olan UCAS verilerine göre, 2023-24 akademik yılı için başvurular yüzde 41 artmış durumda. Buradaki artışın en önemli nedenleri arasında, Birleşik Krallık’ta eğitimin Türkiye ve dünyadaki bazı ülkelere göre daha kısa sürmesidir. Lisans programları üç yıl, master programları bir yıl ve doktora ise üç yıl sürüyor. Bir yıl daha az eğitim almak demek, bütçesel anlamda ailelere ciddi bir tasarruf imkânı sağlıyor.

İngilizce öğrenmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?

İngilizce öğrenmek isteyen gençlere önerimiz, İngilizceyi hayatlarının odağında tutmaları olacaktır. Ücretsiz olarak sunduğumuz LearnEnglish ve LearnEnglish Teens kaynaklarımızla, okuma-yazma-dinleme ve konuşma alanındaki beceriler geliştirilebilir. British Council Türkiye internet sitemizde, kişilerin İngilizce seviyelerini ölçebileceği testler, aktivite ve oyunlar, mesleki İngilizceyi geliştirmeye yönelik kaynaklara ücretsiz olarak ulaşmak mümkün. l İSTANBUL